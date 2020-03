Pegawai Twitter di Dunia Diimbau Bekerja di Rumah

jpnn.com - Twitter mengimbau kepada pegawai mereka, di negara mana pun, untuk bekerja dari rumah demi mencegah penyebaran virus corona.

"Kami berpindah dari yang semula 'sangat menganjurkan kerja dari rumah' pada 2 Maret lalu, sekarang kami meminta pegawai secara global harus bekerja dari rumah," tulis Twitter dalam blog resminya.

Twitter mengunggah serangkaian saran dan kebijakan baru untuk pegawai mereka dalam tulisan berjudul "Keeping our employees and partner safe during #coronavirus", tertanggal 11 Maret.

Twitter menyatakan akan memberikan upah seperti biasa kepada kontraktor, pekerja yang dibayar per jam serta vendor meski pun mereka tidak bisa bekerja dari rumah.

Twitter menjanjikan akan memberi biaya pengganti jika para pegawai mereka perlu memberi peralatan tambahan agar bisa berkantor dari rumah.

"Kami menyimak masukan dari pegawai kami dan kami memperluas kebijakan kami termasuk peralatan rumahan seperti meja, kursi dan bantal untuk kursi," kata Twitter.

Bagi pegawai mereka yang sudah memiliki anak, Twitter memberikan dukungan berupa penggantian biaya penitipan anak atau daycare. (antara/jpnn)