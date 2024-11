Pelindo Tingkatkan Kesadaran Lingkungan Siswa lewat 'TJSL Biodiversity Camp'

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berkomitmen mendukung pendidikan lingkungan dan keberlanjutan di kalangan generasi muda maritim.

Salah satunya lewat program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Biodiversity Camp bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran (SMKP) di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan acara itu diikuti lima SMKP di Jakarta, yaitu SMKP Jakarta, SMKP Jakarta Raya, SMKP Malahayati, SMKP Jalasena, dan SMKP Pembangunan.



"Program ini dirancang untuk memperkenalkan siswa mengenai konsep keberlanjutan dan konservasi ekosistem pesisir,” kata Ardhy, Dikutip di Jakarta, Kamis (14/11).



Acara ini sekaligus menjadi penutup rangkaian program TJSL Community Development yang bertajuk ‘Sustainable Wisdom: A Field Trip into ESG Education for Health and Wellbeing’ yang digelar bekerja sama dengan Institute for Sustainability and Agility (ISA).



Menurut Ardhy, kegiatan itu tidak hanya memberikan wawasan teori, tetapi juga keterampilan praktis mengenai pelestarian lingkungan pesisir.

Oleh karena itu, Biodiversity Camp menjadi ajang bagi siswa mengembangkan ide program konservasi yang dapat diimplementasikan oleh Pelindo.

"Khususnya untuk memperkuat ekosistem maritim di sekitar pelabuhan," ungkapnya.



Pada sesi pelatihan, peserta mempelajari peran penting ekosistem mangrove dalam menahan abrasi, menjaga kualitas air, dan mendukung keberlanjutan flora serta fauna pesisir.

Mereka juga didorong untuk merancang program keberlanjutan yang bisa diterapkan di sekolah dan komunitas maritim. Rangkaian pelatihan ini mengarah pada diskusi penyusunan ide program lingkungan, mulai dari edukasi hingga pengelolaan sampah pesisir.



Biodiversity Camp ini diakhiri dengan tur mangrove di kawasan TWA Angke Kapuk, di mana siswa diajak mengenali langsung ekosistem pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati.



"Kami berkomitmen untuk terus memperluas program-program TJSL yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Ardhy.(mcr10/jpnn)