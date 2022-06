Pemain Anak Jalanan Bongkar Rahasia di Amazing All Stars Fest

jpnn.com, JAKARTA - Para selebritas pengisi acara program GTV menyapa penggemar melalui event Amazing All Stars Fest. Adapun selebritas yang terlibat yakni para bintang Amazing Drama IPA & IPS, Anak Jalanan A New Beginning, serta The Voice All Stars. Antara lain, Cakrawala Airawan, Angga Putra dan Lily Zalea dari Anak Jalanan A New Beginning, Venly Arauna lalu Jessica Lucyana dan Malida Dinda dari IPA & IPS, serta Rafi Galsa dan Olivia serta Sosila dari The Voice All Stars. Baca Juga: Tur Closehead dan For Revenge Sukses, Didi Music Record Cari Talenta Baru Mereka menyapa penonton setia GTV melalui event Amazing All Stars Fest yang singgah ke sejumlah mal, seperti Cibinong City Mall baru-baru ini. Tidak hanya sebatas meet & greet, pengunjung yang beruntung bisa ikutan berbagai aktivitas dan bermain dengan para selebritas. Penggemar yang beruntung juga pulang dengan membawa hadiah total jutaan rupiah serta merchandise eksklusif dari GTV X Soulyu Beauty. Baca Juga: Steve Aoki Umumkan Judul dan Jadwal Peluncuran Album Baru Dalam acara tersebut, para selebritas membongkar rahasia dan kebiasaan di balik layar. "Kami ngobrol-ngobrol biasanya, biar makin akrab," kata Lily Zalea.

