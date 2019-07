Pemain Berusia 18 Tahun Pastikan Kemenangan Manchester United dari Tottenham Hotspur

jpnn.com, SHANGHAI - Manchester United butuh gol dari pemain mudanya, Angel Gomes untuk memastikan kemenangan dari Tottenham Hotspur dalam turnamen pramusim International Champions Cup 2019.

Pada pertandingan di Hongkou Stadium, Shanghai, Kamis (25/7) malam WIB itu, MU menang 2-1. Setan Merah unggul lebih dahulu lewat gol Anthony Martial di menit ke-21. Spurs menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol Lucas Moura di menit ke-65.

Nah, Gomes, pemain binaan MU yang baru berusia 18 tahun itu mencetak gol kedua timnya pada menit ke-80.

Superb goal from Angel Gomes to win the game for Manchester United!#MUFC 2-1 #SPURS



