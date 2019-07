Pemain Papan Atas Kembali jadi Korban Babak Pertama Japan Open 2019

jpnn.com, TOKYO - Hari pertama Japan Open 2019 (super 750) sudah menghadirkan kejutan. Setelah tunggal putra ranking empat dunia Chen Long (Tiongkok) gugur, kini giliran pemain unggulan di sektor tunggal putri juga menjadi korban.

Peringkat tujuh dunia Ratchanok Intanon (Thailand) harus angkat koper. Pemain yang tahun lalu finis di perempat final Japan Open itu kalah dari pemain Korea Selatan ranking 28 dunia Kim Ga Eun.

Already an early upset in Japan! @RatchanokMay knocked out by Kim Ga Eun!



DAIHATSU YONEX Japan Open 2019

WS - Round of 32

21 21 ????????Ga Eun KIM????

15 13 ????????Ratchanok INTANON



???? in 34 minutes pic.twitter.com/pcpqAUNTSQ — BWF (@bwfmedia) July 23, 2019