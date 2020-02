Pemasok Narkoba ke Lucinta Luna Sesama Transgender, Setiap Transaksi Ada Imbalan

jpnn.com, JAKARTA - Polisi telah mengamankan IF alias FLO, pemasok narkoba ke Lucinta Luna. Keduanya merupakan teman dekat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, IF sama seperti Lucinta Luna, seorang pria yang telah menjadi perempuan alias transgender.

“Dia (IF, red) adalah transgender. Sejak 2015 ada putusan dari Pengadilan Negeri Sumedang yang menyatakan pergantian status dari laki-laki ke seorang perempuan,” ungkap Yusri di Jakarta, Jumat (14/2).

Soal apakah IF membangun jaringan di kalangan transgender, Yusri belum bisa menjawab. “Mereka (IF dan Lucinta Luna) cuma saling kenal saja dua tahunan, karena IF bekerja sendiri. Karena merasa teman, LL minta tolonglah, dikasih IF. Tetapi kami akan masih mendalami terus,” papar Yusri.

Saat menangkap IF, ada 18 butir riclona yang disita. “Bahwa dia (LL) merasa depresi minta bantuan kepada IF untuk memberikan obat,” kata Yusri.

IF memberikan obat tidak secara cuma-cuma, melainkan mendapat imbalan. “IF mengatakan sudah sekitar tiga kali menyetorkan obat kepada LL. Katanya untuk obat tidur, sebagai obat depresi," kata Yusri. (nin/pojoksatu)