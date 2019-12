Pembukaan SEA Games 2019: Tiba-Tiba Panitia Minta Penonton Tribune Atas Turun ke Bawah

jpnn.com, MANILA - Aksi petinju sekaligus senator Filipina Manny Pacquiao menjadi akhir dari rangkaian acara pembukaan SEA Games 2019 di Philippine Arena, Bulacan, Filipina, Sabtu (30/11) malam.

Meski hanya muncul sekitar 20 detik di layar, Pacman, julukan dari satu-satunya petinju di muka bumi pemegang delapan gelar juara dunia dari delapan divisi berbeda itu mendapatkan sambutan meriah dari publik Filipina. Sambil video penyalaan obor SEA Games 2019 diputar, di atas panggung Philippine Arena tampil artis-artis ternama Filipina.

Para penyanyi itu antara lain Christian Bautista dan Apl.de.ap, salah satu anggota grup vokal asal Amerika Serikat peraih Grammy The Black Eyed Peas.

Secara keseluruhan, acara pembukaan SEA Games 2019 yang dimulai pukul 19.00 waktu setempat berlangsung lancar meski jumlah penonton tidak sampai memenuhi Philippine Arena.

Tidak maksimalnya masyarakat yang datang langsung ke arena indoor terbesar di dunia berkapasitas 50.000 orang tersebut membuat panitia tiba-tiba sempat mengarahkan pengunjung yang duduk di tribune bagian atas untuk turun demi memenuhi kursi-kursi di bagian bawah.

Parade kesenian adat masyarakat Filipina menjadi awal dari pembukaan SEA Games 2019 yang bertema "The Roots of Our Strength" atau dalam bahasa Tagalog, "Ugat ng Ating Lakas".

Kemudian, acara dilanjutkan dengan parade defile kontingen negara-negara peserta, di mana Indonesia mendapat giliran ketiga setelah Brunei Darussalam dan Kamboja.

Setelah itu ada sambutan-sambutan termasuk dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang sekaligus resmi membuka SEA Games edisi ke-30 ini.