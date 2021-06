Pemerintah Klaim Penanganan Covid-19 Indonesia Lebih Baik dari Sejumlah Negara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan penanggulangan penyebaran virus corona sejauh ini menunjukkan angka yang baik.



Menurut ketua umum Golkar itu, penanganan Covid-19 di Indonesia masih baik jika dibandingkan dengan kasus Corona di sejumlah negara.



"Kalau kami bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik," ujar Airlangga saat menggelar konferensi pers bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (7/6) selepas rapat bersama Kepala Negara Joko Widodo.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menjelaskan, Indonesia memiliki 147 kasus Covid-19 per satu juta penduduk.

Sementara Malaysia 1.607 kasus per sejuta penduduk, India 662 kasus per sejuta penduduk, dan Prancis 731 kasus per sejuta penduduk.



"Kemudian tentunya kami juga melihat bahwa ada provinsi-provinsi yang berkontribusi 65 persen terhadap kasus aktif, yaitu Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Papua, dan Riau," ucap Airlangga.(tan/jpnn)



