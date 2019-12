Pemesanan Tiket Kapal Pelni Via Online Meningkat Drastis

jpnn.com, JAKARTA - PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) telah melayani penumpang selama libur Natal 2019 dengan baik.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Yahya Kuncoro menuturkan, keberhasilan angkutan Natal ini didukung berbagai hal.

Salah satunya penerapan aplikasi pemesanan tiket kapal Pelni yang mengalami kenaikan.

Dari segi cara pembelian dibandingkan tahun lalu pertumbuhanya mencapai 716 persen by pasasi, 681 persen by pax. Tahun lalu, pelanggan yang memesan tiket via aplikasi sebanyak 13.925 pelanggan, tahun ini telah mencapai 94.955 pelanggan.

Perseroan mengimplementasikan penjualan tiket via internet melalui aplikasi Pelni Mobile berhasil mengalihkan sebagian pelanggan, yang semula membeli tiket dengan datang ke loket atau agen dirubah dengan cara lebih praktis, yakni membeli tiket yang dapat diakses melalui HP.

Kemudian melakukan pembayaran melalui perbankan ataupun Alfamart dan Indomaret. Dengan cara tersebut, pelanggan sudah bisa memperoleh tiket.

“Volume pemesanan atau penjualan tiket melalui aplikasi Pelni Mobile cukup menggembirakan. Aplikasi yang diluncurkan sejak Mei 2018 lalu penggunanya terus bertambah. Pada 2018 tercatat sebanyak 13.925 tiket. Tahun 2019 naik menjadi 94.955 tiket. Data 94.955 itu baru sampai tanggal 26 Desember 2019, pukul 08.00, kemungkinan akan ada kenaikan lagi hingga akhir 2019,” tuturnya.

Pemesanan tiket melalui aplikasi diharapkan akan terus tumbuh seiring meningkatknya pengguna kapal Pelni.