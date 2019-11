Pemkab Bogor Gandeng Milenial Promosikan Pariwisata

jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menggandeng kaum milenial untuk mempromosikan pariwisata daerah itu sesuai program Bupati Bogor Ade Yasin, yakni menjadikan Kabupaten Bogor sebagai The City of Sport and Tourism.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri di mengatakan, pihaknya beberapa kali mengundang pelajar dan masyarakat dari kalangan muda ke kantornya untuk menyosialisasikan program The City of Sport and Tourism.

"Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membranding dan menyosialisasikan sport and tourism melalui inovasi dan kreativitas masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai kota olahraga dan wisata," ujarnya di Cibinong.

Menurutnya, untuk menyukseskan program utama Kabupaten Bogor, yaitu Pancakarsa, pihaknya perlu berkolaborasi dengan masyarakat.

Ia berharap ketika masyarakat sudah paham mengenai konsep The City of Sport and Tourism, bisa turut andil menyosialisasikan program tersebut dari mulut ke mulut maupun media sosial.

“Peran serta masyarakat, inovasi dan kreativitas sangat penting dalam menyukseskan seluruh program kegiatan dan pembangunan di Kabupaten Bogor," kata Yunita.

Sementara, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor Zainal Syafrudin menuturkan, untuk mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai The City Of Sport harus dilakukan melalui pengembangan sektor kepariwisataan.

"Selain perlunya sadar wisata, ada tiga unsur yang harus terpenuhi dan bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengembangkan what to see, what to do, dan what to buy khususnya Creatif Craft," kata Zainal. (antara/jpnn)