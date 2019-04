Genjot Promosi Pariwisata, Ade Yasin Luncurkan Bogor Fest 2019

jpnn.com, CIBINONG - Bupati Bogor Ade Yasin terus bekerja keras untuk memajukan daerah yang dipimpinnya dengan melakukan berbagai terobosan.

Salah satunya ialah menggelar Bogor Fest 2019 yang dibuka di halaman Stadion Pakansari, Cibinong, Kamis (4/4).

Acara itu digelar bertepatan dengan 100 hari kerja Ade Yasin sebagai bupati Bogor. Dengan menaiki mobil VW klasik, Ade Yasin bersama Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menuju lokasi perhelatan Bogor Fest 2019.

Masyarakat menyambut kedatangan Ade dan rombongan dengan meriah. Warga menyuguhkan tarian dan alunan musik tradisional khas Sunda.

"Acara ini akan menjadi event tahunan. Dengan tagline Bogor: The City of Sport and Tourism, saya ingin mempromosikan semua potensi Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat, baik domestik maupun internasional," ujar Ade.

Ade menambahkan, acara itu akan dihadiri 12 duta besar, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

"Kami mengundang mereka untuk menyaksikan langsung acara ini sekaligus memperkenalkan pariwisata Kabupaten Bogor," tutur ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat itu. (jos/jpnn)