Penampilan Memukau Aksan Sjuman dalam The Awakening Concert di Bali

jpnn.com, BALI - Apurva Kempinski Bali kembali menggandeng musikus Aksan Sjuman dalam kolaborasi konser musik.

Kali ini, Aksan Sjuman menampilkan World Premiere Dunia Saat Mata Terpejam (The World When Your Eyes Closed): The Awakening Concert.

Album "The World When Your Eyes Close" adalah upaya musik visioner yang mencakup delapan komposisi, masing-masing dijalin secara rumit dengan esensi pembebasan, otonomi, dan ekspresi kreatif.

Konser premier Aksan Sjuman ini bagian dari kemeriahan Festival Indonesia Dahsyat yang diinisiasi Apurva Kempinski Bali pada 17 Agustus 2023 lalu.

Dalam penampilannya, musikus legendaris tersebut berhasil memikat penonton dengan komposisi terbaru.

Perpaduan melodi yang harmonis melampaui dan membenamkan perasaan para pendengar.

Bahasa artistik komposisinya, diperkaya secara halus dengan elemen yang mengingatkan pada musisi terkenal seperti Jonny Greenwood, Benjamin Woodgates.

Selain itu, ada sentuhan komposisi gaya Polifoni yang mengingatkan pendengar pada musik Bach.