Pencinta Fashion Wajib Simak Talk Show NUFF 2020 The Rise of Denim

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Nusantara Fashion Festival (NUFF) 2020 sudah masuk hari ke 14. Perhelatan yang diselenggarakan selama satu bulan penuh selama bulan Agustus ini diisi dengan talkshow virtual seputar tren fashion.

Salah satu tema menarik dalam seri talkshow di NUFF 2020 adalah tentang denim, yang bisa diikuti masyarakat secara gratis dengan mengakses www.nusantarafashionfestival.com/.

Dibalut dengan tema The Rise of Denim, talkshow yang on air pada Jumat (15/8) ini akan mengupas segala hal mengenai tekstil bertekstur kasar dan tahan lama itu.

Baca Juga: Virtual Fashion NUFF 2020 Penyelamat UMKM dan Pegiat Mode

Termasuk di dalamnya, inovasi dan kreativitias yang dapat tercipta darinya.

Para narasumber dalam talkshow The Rise of Denim ini pun oke punya. Salah satunya adalah Respati Hafidz Budi yang adalah Co-founder Darahkubiru.

Darahkubiru sendiri adalah nama besar dalam dunia denim Indonesia hingga Asia tenggara. Di dalamnya ada komunitas besar bagi komunitas INDIGO (Indonesia Denim Group).

Hafidz yang juga memiliki bisnis clothing Bluesville berbagai jenis busana berbahan denim.

Narasumber kedua yang tidak kalah oke adalah Hendri Sasmitapura, Co-Founder Pot Meets Pop (PMP).