Penelitian Mahasiswa dan Dosen UPNVJ Jadi Best Paper di Ajang Open Society Conference 2024

jpnn.com - Hasil penelitian mahasiswa dan dosen program studi Magister Ilmu Komunikasi (MIK) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) menjadi juara artikel terbaik di ajang Konferensi Ilmiah Open Society Conference.

Open Society Conference sendiri digelar oleh Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISHUP) Universitas Terbuka (UT) di Balai Convention Center (UTCC) Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis (27/9/2024) lalu.

Disebutkan bahwa Iin Yumiyanti berkolaborasi dengan Dr Azwar dan Munadhil Abdul Muqsith, Ph.D dari UPNVJ dengan judul Artikel ‘Corporate Colonization Analysis of Stanley A deetz in The Dismissal Case of Google Employees’ mendapatkan The Best Paper Award dalam konferensi Open Society (OSC) 2024.

Penghargaan diserahkan dalam Open Society Conference ke-6 dengan tema “Facing Resilient Future Through Sustainability and Innovation: Multidisciplinary Perspectives, di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe.

Iin Yumiyanti, mahasiswa yang menjadi bagian dari tim peneliti, menyatakan rasa bangganya atas pencapaian tersebut.

Dia mengatakan penelitian ini bukan sekadar akademis, tetapi juga bertujuan untuk membuka diskusi lebih luas mengenai hak-hak pekerja di perusahaan besar seperti Google.

"Kami berharap analisis ini bisa menjadi sumbangsih bagi pemahaman yang lebih baik tentang struktur kekuasaan korporat," kata Iin, dikutip dari siaran pers.

Munadhil A. Muqsith selaku ketua jurusan sekaligus ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil yang dicapai.