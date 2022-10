Penempatan Guru Lulus PG Mirip Data Excel? 3 Pimpinan Honorer Punya Bukti-buktinya 

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pendaftaran PPPK 2022 di SSCASN BKN, para guru lulus passing grade (PG) makin penasaran dengan lokasi penempatan mereka.

Mereka memburu informasi tersebut, karena waswas mendapatkan lokasi penempatan yang jauh dari tempat tinggalnya.

Nah, sejumlah pimpinan honorer mengungkapkan fakta-faka adanya kesamaan dengan data excel yang menghebohkan para guru lulus PG beberapa waktu lalu.

Saat itu, para guru honorer kaget dengan data excel penempatan mereka.

Pasalnya, datanya super lengkap by name by address.

Sayangnya Nunuk Suryani yang saat itu menjabat sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membantah data tersebut.

Dia mengatakan data tersebut bukan dari Kemendikbudristek.

Namun, bantahan Nunuk itu tidak langsung dipercaya para guru lulus PG.