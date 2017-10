Pengabdi Setan Kalahkan Rating Film Danur

jpnn.com, JAKARTA - Film Pengabdi Setan yang disutradarai oleh Joko Anwar semakin menunjukkan kesuksesannya.

Film tersebut baru saja merebut gelar horor terlaris sepanjang masa dari film Danur.

Di hari ke-18 penayangan Pengabdi Setan sudah disaksikan sebanyak 2.820.681 penonton. Dibandingkan dengan film Danur yang hanya 2.7 juta penonton selama tayang di bioskop.

Joko Anwar tak lupa mengucapkan terima kasih lewat akun Instagram miliknya.

“Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua untuk Pengabdi Setan. We feel blessed every day. Love and respect to you,” tulisnya.

Film Pengabdi Setan mengawali debut dengan perolehan penonton lebih rendah ketimbang Danur : I can see ghost, bahkan Jailangkung yang meraih 2.5 juta penonton.

Pada awal pertama film Pengabdi Setan memiliki jumlah penonton yang melampaui jumlah penonton Jailangkung di hari ke-13.

Film yang dibintangi Tara Basro itu, telah meraih 100 ribu penonton di hari biasa dan 200 ribu penonton di akhir pekan.