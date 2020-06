Pengakuan Deddy Corbuzier Soal Rencana Nikah dengan Kekasih

jpnn.com, JAKARTA - Presenter kondang Deddy Corbuzier mengaku sudah punya rencana menikah dengan kekasihnya, Sabrina Chairunnisa.

Hal tersebut disampaikannya saat berbincang dalam vlog YouTube milik Andre Taulany.

"Gue sama cewek gue udah ngomongin itu dan she is very nice, makanya kami ngobrol dan mempersiapkan juga, sampai kami siap, we do it. Siapa sih yang tidak mau menikah?," kata Deddy Corbuzier, Rabu (3/6).

Presenter Hitam Putih itu mengatakan dari awal menjalin hubungan dirinya enggan terburu-buru untuk memutuskan menikah.

Sebagai pria yang pernah bercerai, Deddy Corbuzier merasa banyak mendapat pelajaran untuk mantap membangun rumah tangga.

"Gue pernah mengalami kegagalan pernikahan, gue tidak menyesal, tapi artinya gue belajar dari pernikahaan sebelumnya," ujarnya.

"Pernikahan itu we gonna be stay forever until we get old. Sampai gue tua, apakah iya lu bisa ngadepin gue, begitu sebaliknya," sambung Deddy Corbuzier.

Meski demikian, Deddy Corbuzier memastikan hubungannya dengan Sabrina Chairunnisa berjalan serius.