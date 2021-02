Pengakuan Jujur dari Ronald Koeman Setelah Barca Dibantai PSG

jpnn.com, BARCELONA - "Pertandingan tadi itu kenyataan yang harus dipetik hikmahnya. Itu menunjukkan kekurangan kami dalam banyak hal. Hasil pertandingan menunjukkan betapa superior mereka," kata pelatih Barcelona Ronald Koeman seperti dilansir Reuters, usai Barca dibantai PSG 1-4.

Barca takluk dari PSG pada leg pertama 16 Besar Liga Champions di Camp Nou, Rabu (17/2) pagi WIB dan punya utang besar untuk membalikkan keadaan saat laga digelar di kandang PSG 11 Maret nanti.

Barca kembali ke babak gugur kompetisi klub elite Eropa ini untuk pertama kali sejak dibantai 2-8 oleh Bayern Muenchen pada perempat final musim lalu dan mengawali laga dengan baik dengan gol pembuka Lionel Messi dari titik penalti.

3 - Barcelona's 4-1 defeat to PSG was their second home defeat by three or more goals this season (also 0-3 vs Juventus) - as many as they suffered in their previous 20 seasons combined in all competitions. Decline. pic.twitter.com/LuRcQL2yS3 — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021