Sesuai Anjuran Dokter, Liverpool Taklukkan RB Leipzig

jpnn.com, BUDAPEST - Juru taktik Liverpool Jurgen Kloop mengibaratkan kemenangan 2-0 Liverpool atas RB Leipzig dalam leg pertama 16 Besar Liga Champions di Stadion Puskas Arena, Budapest, Rabu (17/2) pagi WIB, sudah seperti anjuran dokter.

Klopp menyebut hal itu lantaran dalam tiga pertandingan sebelumnya Liverpool selalu kalah.

"Inilah pertandingan yang kami inginkan, pertandingan yang kami butuhkan. Leipzig bisa jadi monster sungguhan, mereka menyerbu lawan, mereka sungguh bermain fisik dan malam ini kami mengendalikan mereka dengan cara yang luar bisa. Kami paksa mereka membuat kesalahan. Saya menyukai penampilan ini," kata Klopp kepada wartawan seperti dikutip Reuters.

Liverpool yang menjuarai Liga Champions pada 2019 dan menjuarai Premier League musim lalu kesulitan bermain bagus dalam beberapa pekan terakhir.

18 - Since Jürgen Klopp took charge of his first UEFA Champions League match at Liverpool in September 2017, the Reds have registered more clean sheets in the competition than any other side (18). Resilient. pic.twitter.com/5aPpUpEvtv — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021