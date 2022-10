Pengamat: Prabowo Sudah Kunci PKB, Cak Imin Ikhlas Erick Thohir Cawapres

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menilai kehadiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada acara 'PKB Road to Election 2024', menunjukan koalisi Gerindra dan PKB sudah terkunci.

Dia juga menyebutkan kehadiran Prabowo itu merupakan strategi cerdas dengan mengunci PKB terlebih dulu.

Sholeh juga menilai langkah Prabowo menjadi Capres 2024 akan semakin terbuka, tinggal menunggu siapa cawapres yang akan mendampinginya.

"PKB itu sudah dikunci Prabowo. Apapun komitmen mereka, tapi Prabowo melaju jauh di depan dalam perburuan tiket capres. Tidak ada jalan lain bagi PKB, selain mengusung Prabowo," kata direktur eksekutif CSIIS itu dalam keterangannya kepada JPNN.com, Senin (31/10)

Dia menegaskan dengan bergabungnya Gerindra dan PKB, jalan Prabowo menuju kontestasi Pilpres 2024 sudah terbuka lebar.

Tak hanya itu, Sholeh memyebutkan nesar kemungkinan cawapres yang dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto ialah Erick Thohir.

"Saya melihat peluang Cak Imin tidak terlalu besar dan karena 'ikhlas' melepas cawapres untuk Erick Thohir," lanjutnya.

Dosen program pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu juga menyebutkan jika Cak Imin yang akan menjadi cawapres, seharusnya sudah sejak lama Gerindra dan PKB melakukan deklarasi.