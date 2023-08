Pengamat Sebut Tommy Soeharto Berpeluang Pimpin Golkar, Begini Catatannya

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Insititute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-ILP) Syaiful Bahri menyatakan peluang Putra Presiden ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto kembali terjun ke Partai Golkar tergantung pada dirinya sendiri.

Menurut Syaiful, dengan sumber daya yang dimiliki dan loyalis ayahandanya yang masih banyak di Golkar dari berbagai daerah, bagi Tommy Soeharto masuk kembali ke Partai Golkar tidaklah sulit. Akan tetapi semua keputusan ada pada pribadi Tommy.

“Peluang itu ada, tetapi semuanya tergantung pada Tommy sendiri, apakah dia mau atau tidak untuk kembali turun gunung,” kata Syaiful, Rabu (9/8/2023).

Menurut Syaiful, Tommy Soeharto sudah matang dalam berpolitik praktis. Dalam catatannya, Tommy dua kali mewarnai musyawarah nasional Golkar.

Jika di tahun 2023 ini kembali terjun ke dunia politik dengan masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar, maka akan menjadi pertarungan terakhir. Apalagi diusianya 60an tahun.

“Pengaruh Tommy di Golkar, diakui atau tidak, masih cukup kuat dan itu merupakan modal yang kuat, tetapi Tommy tentu sudah berhitung, sudah mengalkulasi semuanya. Dia tentu tidak akan gegabah dalam memutuskan segala sesuatunya,” ucap Syaiful.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof DR I Gde Pantja Astawa sebelumnya mengatakan Golkar sejak era reformasi mengalami perubahan orientasi kepemimpinan. Semua kader mempunyai peluang menjadi Ketua Umum Golkar.

“Golkar sekarang tidak lagi berorientasi pada tokoh, tetapi pada kader. Dengan melihat Golkar yang berorientasi pada kader, ini peluang bagi kader-kader Golkar, siapapun dia. Ini pintu masuk, andaikata Mas Tommy mau masuk," kata Prof Gde Pantja, Senin 31 Juli 2023.