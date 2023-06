Pengin Healing di Long Weekend Ini? Datang ke BNI Java Jazz Festival 2023 Saja!

jpnn.com - JAKARTA - BNI Java Jazz Festival 2023 menawarkan keseruan dan kehangatan buat Anda yang sedang menikmati hari libur atau cuti bersama untuk menghormati Hari Waisak.

BNI Java Jazz Festival 2023 yang dimulai Jumat (2/6) hingga Minggu (4/6) menyajikan deretan musisi nasional dan internasional bergengsi serta menyajikan penampilan dan kolaborasi yang eksklusif dan spektakuler.

Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pada BNI Java Jazz Festival 2023 yang bertajuk "Let Music Lead Your Memories" terdapat 12 panggung yang disiapkan untuk para musisi tampil.

"Khusus untuk spesial show BNI Java Jazz Festival 2023, para pengunjung bisa menikmati penampilan musisi-musisi internasional seperti Cory Wong, MAX, Stephen Sanchez, The Chicago Experience feat. Danny Seraphine & Jeff Coffey, serta tribute to Bob James," ujar Corina.

Sementara itu, musisi-musisi dari Indonesia yang bakal memeriahkan BNI Java Jazz Festival kali ini antaranya Ecoutez, Adhitia Sofyan, ALI, Alonzo Brata, Anastasya Poetri, Andien, Ardhito Pramono, Barry Likumahuwa & The Rhythm Service Feat.

Ada juga Jesus Molina, Cakra Khan Sings Soul, D’Ray, Dere, Deredia, Devano & Salsha, Endah N Rhesa, Eros Tjokro, Fiersa Besari, GAC, Rendy Pandugo, Rinni Wulandari, Rizky Febian, Titi DJ with Tiyo Alibasjah & Glen Dauna Project, dan masih banyak lainnya.

BNI Java Jazz Festival 2023 sebagai festival jazz terbesar se-Indonesia ini juga menghadirkan pengalaman transaksi digital yang seru dan memudahkan para penonton yang hadir di JIEXPO Kemayoran.

"Semua transaksi di dalam venue acara bisa dilakukan secara cashless, yaitu melalui BNI Mobile Banking. Baik itu transaksi untuk membeli tiket on the spot, kulineran di booth food and beverages, hingga bayar parkir, semua bisa dilakukan secara non-tunai menggunakan BNI Mobile Banking," ungkapnya.