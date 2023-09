Pengin Liburan ke Indonesia, Kim Bum: Saya Tahun di Sini Banyak Pulau

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor Kim Bum ternyata berkeinginan untuk berlibur ke Indonesia.

Pria 34 tahun itu tahu bahwa Indonesia kerap dijuluki negeri seribu pulau, sehingga tertarik untuk berlibur ke berbagai daerah yang ada.

"Saya tahu di Indonesia banyak pulau," ujar Kim Bum dalam fan meeting bertajuk Between U and Me di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Minggu (3/9) malam.

Pemain drama Korea (drakor) Boys Over Foowers itu mengaku pernah berlibur ke Bali sebelumnya.

Selain menyukai beragam makanan khas Indonesia, dia juga senang dengan keramahan para penduduk lokal.

Akan tetapi, dia belum pernah berkunjung ke kota lainnya.

"Yang (kota yang) lain belum pernah. Saya pernah sekali ke Bali untuk liburan. Saya ingin makan-makanan yang enak," tutur Kim Bum.

Pria kelahiran 7 Juli 1989 itu ternyata juga ingin kembali ke Jakarta.