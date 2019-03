Pengin Saingi Syahrini, Hotman Paris Berniat Beli Jet Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku ingin membongkar semua hal soal jet pribadi yang selama ini kerap dinaiki Syahrini.

Semua fakta yang ditemukannya bakal diungkapkan lewat vlog di kanal YouTube miliknya.

Demi konten tersebut, Hotman rela tidak berangkat ke Jepang bersama istrinya. Dia mengaku ingin mencari tahu seputar jet pribadi yang digunakan Syahrini di setiap bepergian.

"Tanggal 19 Maret 2019. Ny Hotman baru tiba di Tokyo liburan. Nasib Hotman tidak bisa ikut karena sedang garap proyek postin-gan YouTube: Gerebek pesawat jet pribadi yang sering dipakai Syahrini! Ok, Nyonya nikmatin liburan Jepang-mu! Nasibku kerja mulu! Jangan lupa subscribe my YouTube Hotman Paris Official," ungkap Hotman lewat akun Instagram miliknya, Rabu (20/3).

Pengacara yang hobi mengoleksi berlian itu mengaku penasaran dengan jet yang kerap dinaiki Syahrini.

Selain itu Hotman juga penasaran soal siapa pemilik jet yang selalu ditumpangi Syahrini di berbagai perjalanan.