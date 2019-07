Pengin Tahu Tarif Sewa Stadion Gelora Bung Tomo Per Jam?

jpnn.com, SURABAYA - Internal Pemkot Surabaya kembali berkoordinasi untuk membahas tarif retribusi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Koordinasi itu melibatkan badan perencanaan dan pembangunan kota (bappeko) serta dinas kepemudaan dan olahraga (dispora).

Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, dari hasil pembahasan bersama itu, tarif GBT akan diberlakukan per jam. Bukan per pertandingan sebagaimana penghitungan tarif yang berlaku sekarang.

’’Asumsinya, per pertandingan maksimal 3 jam. Jadi, tarifnya Rp 66 juta. Bisa jadi cuma dihitung dua jam, jadi Rp 44 juta,’’ ujar Eri saat ditemui di ruang kerjanya.

Pada rancangan raperda tarif retribusi, sewa GBT per jam Rp 22 juta. Adapun tarif sewa per hari atau 24 jam Rp 444.632.000. ’’Jadi, kalau sebelumnya per pertandingan Rp 30 juta terus jadi Rp 44 juta, mundak e mung piro?’’ ucapnya.

Eri juga memastikan bahwa loading barang-barang untuk pertandingan tidak masuk hitungan. Yang dihitung hanya jam pertandingan. ’’Karena saat loading barang untuk pertandingan sepak bola itu kan tidak memanfaatkan lapangan. Beda kalau untuk konser musik, misalnya,’’ tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dispora Surabaya Afghani Wardhana menuturkan bahwa draf raperda yang disampaikan ke DPRD Surabaya sudah melalui penghitungan tim appraisal. Pihak dispora tidak mungkin menarik draf tersebut. Sebab, pengajuannya menjadi raperda sudah mempertimbangkan aspek hukum.

’’Setelah raperda itu disahkan, pasti ditindaklanjuti dengan perwali. Jadi, apa yang diharapkan Persebaya untuk mendapatkan keringanan tarif sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi, kepala daerah dimungkinkan untuk penurunan tarif retribusi,’’ kata Afghani. (jun/c15/ali)