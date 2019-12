Pengumuman: Catchplay Memperbarui Merek

jpnn.com, JAKARTA - Layanan konten hiburan digital Asia Pasifik, Catchplay memperbarui mereknya menjadi "Catchplay+" di semua wilayah layanan termasuk Indonesia, Taiwan dan Singapura.

Distributor film dan penyedia konten yang berbasis di Taiwan ini meluncurkan layanan konten digitalnya Maret 2016 di Taiwan dan kemudian diperluas ke Indonesia dan Singapura.

Daphne Yang, Chief Executive Officer dari Catchplay Group, menjelaskan, saat ini Catchplay+ telah menjadi salah satu penyedia konten dan layanan digital premium terkemuka di Asia Tenggara dengan 4,2 juta pengguna dan jaringan distribusi yang mapan.

Dikatakan Daphne Yang, dengan menyegarkan merek, pihaknya juga mengumumkan komitmen menyediakan lebih banyak jenis konten berkualitas tinggi.

"Selain deretan film blockbuster internasional dan lokal kami yang kuat, pengguna juga akan menemukan serial drama, acara TV, dan dokumenter terkemuka, banyak tersedia secara eksklusif di Catchplay+. Di samping peningkatan pengalaman untuk pengguna yang cerdas," kata Daphne Yang dalam siaran persnya, Kamis (12/12).

Pada 2019, Catchplay+ mulai memperkenalkan serial drama kepada para penggunanya di Asia termasuk serial TV asli Taiwan, The World between Us dan The Making of An Ordinary Woman, yang menduduki peringkat dua teratas dalam peringkat di pasar berbahasa Mandarin.

“Kami beruntung bisa membawa The World between Us dan The Making of An Ordinary Woman menjadi perhatian dunia. Keberhasilan tersebut mendorong kami untuk berkomitmen untuk memberikan lebih banyak konten orisinal melalui produksi atau kerjasama produksi untuk memberikan kepada pelanggan kami konten yang lebih unik," ujar Daphne Yang.

Daphne Yang mengaku senang mengumumkan kemitraan digital eksklusif dengan Miles Films pada film blockbuster Indonesia terbaru, Bebas.