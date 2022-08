Pengumuman, Harga BBM Nonsubsidi Turun, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Harga tersebut mulai berlaku pada Kamis (1/9) besok.

"Harga bahan bakar berlaku mulai 1 September 2022," tulis keterangan resmi yang dikutip dari laman MyPertamina di Jakarta, Rabu (31/8), malam.

Adapun harga BBM jenis Pertamx Turbo turun dengan harga Rp 2.000 per liter menjadi Rp 15.900 per liter dari sebelumnya Rp 17.900 per liter.

Kemudian, harga Pertamina Dex juga turun Rp 1.500 per liter menjadi Rp 17.400 per liter dari sebelumnya Rp 18.900 per liter.



Sementara itu, Dexlite tercatat berada pada angka Rp 17.100 per liter atau turun Rp 700 per liter dari harga sebelumnya Rp 17.800 per liter.

Sebelumnya, Pertamina sempat menaikkan harga BBM nonsubsidi sebagai respon atas tingginya harga minyak dunia pada 3 Agustus 2022 lalu. (Antara/jpnn)