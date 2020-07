Penjelasan Mayor Yusuf Ali Tentang Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa TNI 2020

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 17 orang calon mahasiswa penerima Beasiswa TNI tahun 2020 melaksanakan rangkaian tes jasmani.

Tes tersebut berlangsung di Lapangan Trisila Markas Besar NI Angkatan Laut (Mabesal) Jl. Raya Mabes Hankam Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2020).

Kadispen Lantamal III, Mayor Laut (T) Jusuf Ali dalam keterangan persnya, menjelaskan para calon Mahasiswa penerima Beasiswa TNI tahun 2020 ini terdiri dari 13 pria dan 4 wanita menjalani rangkaian tes jasmani. Di antaranya lari selama 12 menit, pull up (untuk pria) Chinning (untuk wanita), sit up, push up, shuttle run, dan renang.

Menurutnya, calon prajurit dituntut melakukan kegiatan yang membutuhkan fisik yang prima.

Oleh karena itu, hanya calon yang memiliki kemampuan fisik bagus yang bisa lulus menjadi Prajurit TNI Angkatan Laut. Tetapi untuk para pemuda dan pemudi tidak perlu khawatir karena kemampuan fisik bukan bawaan lahir.

“Kemampuan itu bisa diperoleh dengan cara berlatih,” tegas Mayor Jusuf Ali.(fri/jpnn)



