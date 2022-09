Penjualan Tiket Pre-Sale Timnas Indonesia vs Curacao Diperpanjang, Kuota Ditambah

jpnn.com - Panpel pertandingan FIFA Matchday kedua antara Timnas Indonesia vs Curacao melanjutkan program Pre-Sale tiket pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa (27/9) malam.

Animo penonton yang tinggi di Bogor dibandingkan dengan di Bandung membuat penjualan tiket Pre-Sale diperpanjang.

"Alhamdulillah, penjualan tiket online Indonesia vs Curacao program Pre-Sale pada Sabtu dan Minggu sudah melewati 6 ribu lembar," kata Budiman Dalimunthe, Head of Suporter Development and Fans Engagement PSSI.

Saat di Bandung, pada H-1, penjualan Pre-Sale baru berada di angka 2.500 lembar tiket. Namun, pencinta Timnas Indonesia di daerah Bogor dan sekitarnya ternyata bisa melebihi di Ibu Kota Jawa Barat.

"Berdasarkan animo tersebut, program Pre-Sale akan diperpanjang hingga Senin (26/9/2022) malam," lanjut Budiman.

Melihat kuota awal yang disediakan lebih dari 6.000 tiket sudah habis, PSSI langsung menambah kuota tiket bagi penonton. Sebab, Gate 1, Gate 3, Gate 6, dan Gate 9 sudah terisi penuh.

"Ada gate lagi yang dibuka kuotanya, sampai malam nanti," tandasnya.

Selama ini, Stadion Pakansari juga menjadi venue yang sangat karib dengan Timnas Indonesia. Sebab, banyak laga internasional digelar di Cibinong dan animonya selalu tinggi.