Penutupan Jakarta World Cinema 2024, Kehadiran Hannah Al Rashid Hingga Film Bird

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Hannah Al Rashid turut menghadiri hari terakhir Jakarta World Cinema (JWC) 2024 di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9) malam.

Bukan tanpa alasan dirinya senang menonton film-film festival. Dia merasa ada banyak yang bisa dieksplorasi dari film-film tersebut.

"Kita dengan melihat film-film di sini mulai dari Eropa, Asia, Middle-East, ada keberanian mengeksplor cerita-cerita yang spektrumnya luas, sedangkan di sini tidak seluas itu dan mungkin di sini karena industri perfilmannya lebih kearah komersil," kata Hannah Al Rashid di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat

"Kadang ada saja cerita-cerita yang padahal penting tetapi tidak di-highlight, padahal bisa memberi highlight dengan banyak cara," sambungnya.

Hannah Al Rashid berharap industri film Indonesia makin variatif dalam storytelling.

Dia mengungkapkan film yang paling dinantikannya dalam JWC 2024. Salah satunya adalah Souleymane's Story.

"Kemarin itu yang aku tunggu film itu The Story Of Souleymane itu tragis banget realitasnya kerasa, terus ada The Substance, Emilia Perez seru banget juga kemarin," tambah Hannah Al Rashid.

Adapun JWC 2024 mengakhiri perayaan 8 hari yang meriah bagi sinema global pada Sabtu (28/9).