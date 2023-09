Perhutani Raih 4 Penghargaan di GRC & Performance Excellence Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai pengakuan atas dedikasi terhadap keunggulan dalam tata kelola dan manajemen risiko, Perum Perhutani memperoleh empat penghargaan dalam ajang Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Award 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu (30/8).

Acara yang mengangkat tema “Risk Management at the Speed of Business” ini didukung oleh para pakar dan profesional di bidang tata kelola, manajemen strategis, finansial, perbankan, asuransi, ICT, serta riset dan inovasi.

Selain itu ajang ini juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga kompeten di bidangnya seperti Open Compliance and Ethics Group (OCEG – USA) dengan 60 ribu anggota seluruh dunia, juga dengan FMR (Forum Manajemen Risiko BUMN) yang beranggotakan seluruh BUMN dan anak perusahaan BUMN serta Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh dewan juri terhadap lebih dari 400 Perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta di Indonesia, Perum Perhutani berhasil mendapatkan penghargaan sebagai “The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2023 (Agro Industries)” dan “The Best Board of Director 2023 (Agro Industries)” serta penghargaan yang diberikan kepada Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro sebagai “The Best CEO GRC Excellence 2023” dan penghargaan yang diberikan kepada Direktur Keuangan Perum Perhutani sebagai “The Best GRC Women Leader 2023”.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Juri GRC & Performance Excellence Award 2023 Dewi Hanggraeni kepada Direktur Keuangan Perum Perhutani Dewi Fitrianingrum.

Ketua Dewan Juri GRC & Performance Excellence Award 2023 Dewi Hanggraeni menjelaskan bahwa dalam menghadapi kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, perusahaan perlu memfokuskan penerapan manajemen risiko disertai dengan pengoptimalan tata kelola perusahaan, dan kepatuhan yang terintegrasi.

Baca Juga: Perhutani Launching Digitalisasi Modernisasi TPK

“Acara ini juga memotivasi para pelaku bisnis untuk menyempurnakan praktik GCG dan penerapan manajemen risiko, meningkatkan kepatuhan, sekaligus GRC secara keseluruhan, juga mengapresiasi perusahaan yang sudah ber-GRC dengan terus melakukan continuous improvement,” ujarnya.

Dalam kesempatannya, Dewi Fitrianingrum menyampaikan bahwa Perhutani merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas perhargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja dan inovasi yang dilakukan Perhutani.