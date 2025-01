Perihal Film Layar Lebar “Janji Senja”, Brigjen TNI Antoninho: Kisah Inspiratif Seorang Gadis Maluku

jpnn.com, JAKARTA - Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S.IP., M.Han mengatakan Film “JANJI SENJA” merupakan “BASED ON TRUE EVENT” mengangkat cerita tentang seorang gadis Maluku anak Petani Sagu Sederharna yang berjuang untuk meneruskan amanah dari almarhum Ayah tercinta agar bisa menjadi anggota TNI tanpa ada bayaran uang sepeserpun.

Film “Janji Senja” ini diperankan oleh Artis Legendaris Indonesia Film Layar Lebar Yatti Surachman berperan sebagai Mami Bita dan Aktor Senior Film Layar Lebar maupun Sinetron Abio Abi, berperan Bapak Arman.

Dalam film ini Peran Utamanya adalah Maria, Wanita Maluku anak petani sagu yang berhasil jadi anggota TNI.

Film ini didukung oleh anak-anak remaja yang berperan sebagai artis-artis pemula dari Maluku dan Maluku Utara, sehingga nuansa realitas serta aura suasana kampung masih terlihat alami dan murni.

Dengan demikian maka diharapkan OUT PUT dan OUT COME dalam skenario film ini bisa terwujud sebagai KISAH INSPIRATIF dan EDUKASI serta PESAN MORAL bagi kita semua sebagai Warga Negara Indonesia dan khususnya bagi generasi muda dalam mengapai cita-citanya setinggi langit.

Adegan-adegan dalam alur cerita di film ini sangat menyerupai fakta kejadian yang sebenarnya terjadi, sehingga santuhan rasa, sentuhan jiwa dan sentuhan hati sangat terasa karena alur ceritanya sangat menarik.

Oleh sebab itu, menurut Brigjen Antoninho, apabila saat kita menonton sebagai manusia biasa yang memiliki hati nurani maka sudah pasti akan meneteskan air mata. Sebab film ini dibuat dengan hati dan bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi anak-anak muda Indonesia untuk selalu bekerja keras tanpa pamrih dengan berlandaskan “Budi Pekerti Yang Luhur” dan Nilai-nilai wawasan kebangsaan sebagi insan Pancasila sejati untuk mengisi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini dengan hal-hal positif dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat ASTA CITA saat ini dan ke depan.

Pada hari kamis tanggal 2 Januari 2025, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S.IP., M.Han, (adalah anak desa dari Timor-Timur yang merupakan anak asuh dari Bapak Presiden Republik Indonesia Ke-8 Jenderal TNI Purn. H.Prabowo Subiyanto) menerima telepon dari Gubernur Terpilih Provinsi Maluku, Bapak Henrik Lewerissa SH., LL.M.