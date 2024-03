Peringatan HUT ke-3 WiLAT Indonesia Bersaman dengan Hari Perempuan Sedunia, Nurmaria Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Women in Logistics and Transport (WiLAT) Indonesia memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-3 bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia pada Jumat, 8 Maret 2024.

Peringatan HUT ke-3 yang di kampus ULBI, Bandung itu, WiLAT Indonesia mengadakan seminar dan diskusi ringan memperkenalkan, menyosialisasikan serta memberi semangat kepada generasi muda Indonesia yang menimba ilmu di bidang Logistik dan Transport untuk terus belajar mempersiapkan diri di era yang makin kompetitif ini.

Kegiatan tersebut membuka jaringan termasuk jaringan internasionalnya dengan bergabung melalui WiLAT Indonesia.

WiLAT merupakan organisasi perempuan international di bawah the Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) yang berpusat di UK berfokus di bidang logistik dan tranportasi.

Organisasi yang berdiri pada Juni 2013 itu untuk terus-menerus mempromosikan industri khususnya untuk kemajuan perempuan dan untuk melakukan pemberdayaan kepada kaum perempuan yang masih sangat sedikit menjalankan usaha logistik dan transportasi ini.

Ketua WiLAT (Women in Logistics and Transport) Indonesia Nurmaria Sarosa mengatakan masukan-masukan kepada pemerintah harus terus-menerus dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat sinkron dengan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Nurmaria, WiLAT juga memahami ada tugas lain di dunia ini untuk menjaga planet bagi generasi mendatang antara lain menjadi garda terdepan menyikapi perubahan iklim serta mempersiapkan industri logistik yang makin hijau, memperhatikan kesetaraan gender serta lebih bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kami dalam industri.

Memiliki lebih dari 3.200 anggota di lebih dari 40 negara di seluruh dunia, WiLAT masih terus berkembang untuk menancapkan eksistensinya dengan jaringan yang terus berkembang.