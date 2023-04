Dukung dan Kembangkan UMKM, WILAT Gandeng Asosiasi dan Komunitas

jpnn.com, JAKARTA - Woman in Logistic And Transportation (WILAT) mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berkembang dalam mengelola bisnis melalui bazar, talkshow, training vokasi, empowering women and girls.

Terbaru, asosiasi perempuan internasional yang bergerak di bidang logistik dan transportasi ini menggandeng sejumlah asosiasi perusahaan logistik guna membangun jaringan lebih baik dan hasil maksimal di bidang sosial, pendidikan, dan pembinaan UMKM.

Guna membantu UMKM mengembangkan usaha dengan cara promosi produk antaranggota, sharing knowledge dan bisnis to bisnis, WILAT bekerja sama dengan organisasi Great Indonesian Festival Turnamen, Koperasi Teman (Terus Maju Nusantara), Soroptimist Internasional, IWTL (Indonesian Woman in Transport and Logistic), IMTA, dan LSP EMI.

"Kami sepakat berkolaborasi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan dalam membantu mengembangkan seluruh Anggota UMKM kami yang berjumlah hampir 200an dan Insyaallah akan terus bertambah ke depannya, demi mewujudkan UMKM yang baik dan berkembang," kata Nurmaria Sarosa, Ketua WILAT Indonesia di Jakarta, Sabtu (8/4).

Menurut Nurmaria, ini menjadi komitmen WILAT dan beberapa entitas dalam memajukan UMKM Indonesia sekaligus membantu pemerintah dalam membuka wirausaha dan membuka lapangan kerja.

Di antaranya dengan menggelar Bazar yang memasarkan produk UMKM di bidang kuliner, fashion dan hobi serta hal-hal lainnya dengan berbagai event yang akan dilaksanakannya.

"Produk unggulan dari sekitar 200 UMKM, dari total 1.000 UMKM binaan kami akan dipasarkan di bazaar dalam berbagai festival yang akan kami laksanakan," kata Nurmaria.

Dalam bazar tersebut, para pelaku UMKM tidak dibebani biaya sewa stand selama event berlangsung. WILAT dan seluruh yang terlibat juga tidak menargetkan omzet kepada anggota UMKM mitra binaannya.