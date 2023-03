Peringati Hari Musik Nasional 9 Maret, Ketua MPR Bambang Soesatyo Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memiliki agenda tersendiri dalam memperingati Hari Musik Nasional 9 Maret.

Pria yang akrab disapa Bamsoet bersama Ketua Umum Seni Budaya Nusantara (KSBN) Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji serta Karo Pendidikan dan Mental Spiritual Pemprov DKI Jakarta Gunas Mahdianto membuka Festival Musik Tradiri dan Orkestra Musik Nusantara.

Kegiatan yang diselenggarakan KSBN bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta tersebut berlangsung di Taman Fatahillah pada hari ini, Kamis (9/3).

"Melalui event ini, kita berjuang bersama agar setelah angklung dan gamelan, berbagai alat musik tradisional Indonesia lainnya juga bisa menjadi Warisan Budaya Dunia yang masuk dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO," kata Bamsoet.

Dia menegaskan semua pihak punya tugas besar untuk menduniakan musik Indonesia.

Karena itu, kata Bamsoet, tidak ada salahnya belajar dari Korea yang berhasil menduniakan K-Pop melalui Korean Wave (Gelombang Korea), dan telah menjadi alat diplomasi yang sangat kuat dalam meningkatkan harkat, derajat, martabat rakyat dan negara tersebut.

Ketua ke-20 DPR itu menyampaikan Festival Musik Tradisi dan Orkestra Musik Nusantara menyajikan berbagai performance musik tradisional.

Mulai dari musik Betawi, kolintang Sulawesi, gitar sape Kalimantan, angklung Jawa Barat, Wamena Papua, Papua Selatan, keroncong Jawa Tengah, Aceh, Jambi, dan NTT.