Peringati Hari Pabean Internasional, Menkeu Resmikan Command Center DJBC

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggelar apel khusus dalam rangka peringatan International Customs Day pada 28 Januari 2020. Tema yang diusung dalam Hari Pabean Internasional (HPI) itu adalah Customs Fostering Sustainability for People, Prosperity and The Planet.

Melalui tema itu, Bea Cukai menjadikan HPI ke-68 tersebut sebagai peringatan atas kinerja yang dilakukan selama 2019. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam arahannya pada apel HPI menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pimpinan dan jajaran pegawai Bea Cukai atas kinerja selama 2019.

“Izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Saya yakin, ini adalah buah dari semangat Saudara-Saudara sekalian untuk selalu memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri ini, serta doa yang senantiasa Saudara panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Sri Mulyani dalam apel yang digelar di Kantor Pusat DJBC itu.

Lebih lanjut Sri Mulyani membeberkan kinerja Bea Cukai selama 2019 yang telah memberikan sumbangsih sebesar 29 persen dari total penerimaan perpajakan Indonesia. Bea Cukai juga terus meningkatkan pengembangan layanan CEISA 4.0 agar pelayanan menjadi lebih efisien serta untuk bidang pengawasan.

Menkeu memerinci, Bea Cukai pada 2019 melakukan 19.692 penindakan terhadap narkotika, psikotropika dan prekusir (NPP), rokok ilegal, serta impor dan ekspor berisiko tinggi lainnya. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan 18.204 penindakan selama 2018.

Oleh karena itu Menkeu mengharapkan Bea Cukai ke depan mampu memenuhi target bidang penerimaan, pengawasan serta pelayanan yang terintegrasi pada tahun ini. Untuk itu, Bea Cukai perlu menguatkan strategi tentang mengoptimalkan strategi penerimaan yang berkelanjutan melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, implementasi program penertiban impor dan ekspor berisiko tinggi, cukai, dan perluasan joint program dalam sinergi pelayanan dan pengawasan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu.

Pada momentum HPI ini pula Sri Mulyani meresmikan Command Center milik Bea Cukai yang menjadi ruang pusat data dan pengendalian CEISA 4.0 berbasis big data. Command Center yang juga dilengkapi co-working space itu bisa digunakan seluruh pegawai yang ingin bersantai setelah bekerja, sekaligus menjadi daya tarik yang tersendiri.

“Melalui komitmen, kita harus menjadi makin baik. Oleh sebab itu, layaklah jika cita-cita DJBC yang ingin menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia merupakan cita-cita DJBC untuk terus menerus menciptakan solusi bagi keberlangsungan people (masyarakat), prosperity (kesejahteraan), dan planet (bumi) pada era Industri 4.0.” pungkasnya.(eno/jpnn)