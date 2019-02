Perluas Distribusi, Penguin Indonesia Bangun Pabrik di Kalimantan

jpnn.com, TANAH LAUT - PT Penguin Indonesia melebarkan jalur distribusi hingga ke Kalimantan. Salah satu caranya dengan membangun pabrik baru di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) dilakukan oleh Head of Marketing Communications and Customer Care Andi Hermawan dan Head of Human Resources Development and General Affair Yakup Purnama, Selasa (12/2).

Pembangunan pabrik itu merupakan wujud nyata usaha Penguin untuk meningkatkan kapasitas produksi serta meluaskan jaringan penjualan produk di area Kalimantan.

Saat ini Penguin Indonesia telah memiliki sembilan pabrik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Pada tahun ini Penguin membangun tiga pabrik. Selain di Banjarmasin, ada pula pabrik di Palembang dan Pekanbaru.

Andi menjelaskan, manajemen Penguin juga menggelar sosialisasi dengan warga sekitar yang diadakan di Balai Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, RT dan RW setempat, serta tim kontraktor pembangunan pabrik.

“Di sana Penguin Indonesia menjelaskan rencana membangun bangunan,” kata Andi.