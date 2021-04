Permudah Penumpang Terbang, AP II Rebranding Aplikasi INAirport Jadi Travelin

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura (AP) II sedang menjalankan transformasi digital sebagai upaya turut dalam pengembangan sektor penerbangan nasional.

AP II juga telah menjadi perseroan yang siap secara digital dalam operasional dan infrastruktur atau Digitally Ready for Operation and Infrastructure Development (DROID).

President Director AP II Muhammad Awaluddin menjelaskan penerapan konsep DROID ini didukung dengan adanya tiga platform digital atau dikenal dengan DROID Platform.

Ketiga platform tersebut adalah aplikasi mobile platform bagi traveler, lalu mobile platform iPerform untuk internal, dan Smart Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) untuk stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta.

Salah satu platform mobile yang gencar dikembangkan adalah aplikasi bagi traveler.

“Pada Senin, 26 April 2021, kami secara resmi melakukan rebranding dengan mengubah logo dan nama aplikasi INAirport menjadi travelin. Melalui rebranding ini, kami ingin mendukung ekosistem transportasi dan pariwisata. Aplikasi travelin ini akan menghadirkan layanan terintegrasi antarseluruh stakeholders untuk memberikan seamless journey experience,” ujar Awal.

Aplikasi travelin juga disiapkan untuk nantinya mendukung holding ekosistem pariwisata dan transportasi yang terdiri dari sejumlah stakeholder/BUMN di sektor tersebut.

Secara umum, aplikasi travelin saat ini memiliki fitur-fitur yang terbagi di dalam dua submenu yakni Sebelum Anda Terbang (Before You Fly) dan Selama Anda di Sini (While You Are Here).