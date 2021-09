Perpaduan Make Up dan Fashion, Kekuatan Bagi Para Wanita Tangguh

jpnn.com, JAKARTA - Fesyen dan make up merupakan dua elemen yang tidak dipisahkan. Keduanya saling bersinergi memberi tampilan sempurna pada wanita.

Berdandan juga tidak sekadar memberi tampilan terbaik, tetapi sekaligus menutupi kekurangan pada wajah. Sedangkan fesyen bisa membuat wanita tampil lebih percaya diri.

Desainer Nina Septiana menambahkan terdapat beberapa elemen penting dalam berbusana, antara lain skema warna yang semestinya dipilih bukan berdasarkan tren melainkan value atau maksud di balik warna tersebut.

“Pilihan warna memberikan asosiasi terkait perasaan tertentu. Misalnya, hati lagi mendung, jadi pakai warna hitam saja. Lagi ceria, baru jadian pakai warna pink," ujar Nina dalam eveny Professional Women’s Week (PWW) 2021, yang dilaksanakan Hybrid pada 20-24 September 2021.

Begitu pula dengan biru yang memiliki arti kepercayaan, kecerdasan, dan menimbulkan efek profesional khususnya navy blue. Cokelat berarti kuat sekaligus dapat diandalkan. Kuning menyiratkan optimisme.

Mengenai desain busana, Nina selalu menampilkan model yang clean dan tidak ribet, straight to the point, tegas. Konsepnya 2 in 1, seperti memakai 2 baju, tetapi sebenarnya 1 baju.

'Seperti memakai blazer dan kemeja. Sementara itu, pada bagian lengan baju, pasti selalu wudhu friendly,” urainya.

Dia menuturkan brand fesyen Nina Nugroho sejak awal dirancang untuk lebih memaksimalkan daya kaum perempuan.