Tampil di IFW 2019, Nina Nugroho Usung Konsep Earth Colour

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Nina Nugroho turut meramaikan ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2019. Kali ini, dia menampilkan konsep Earth Colour alias warna alam dalam rancangannya.

Ada lima koleksi busana muslim wanita yang dipamerkan. Warna alam yang dibuat Nina didasari gagasan three in one yang bermakna dalam setiap baju rancangannya hanya mengandung tiga warna saja.

“Temanya Universe, saya coba memanggil warna alam untuk masuk dalam desain saya. Ini juga untuk mereduksi pemakaian kain yang berlebihan dalam sebuah baju. Seperti baju yang saya pakai, tiga warna saja, tapi telihat menarik,” kata Nina Nugroho di sela-sela IFW 2019 di JCC, Jakarta, Jumat (29/3).

Desainer Nina Nugroh bersam model yang mengenakan busana rancangannya di IFW 2019. Foto: Istimewa

Lewat rancangannya, desainer yang baru saja tampil di Hongkong Fashion Week 2019 ini ingin memberi pendekatan yang kuat dan sedikit spesifikasi, yakni desain wanita muslim yang dinamis. Hal itu agar buyer bisa memperkenalkan karya-karya desainer Indonesia ke mancanegara.

Busana yang diperkenalkannya itu juga tak hanya untuk masyarakat Indonesia, juga Asia. Sementara, untuk merambah panggung internasional. Misalnya untuk pasar Eropa, Nina menggunakan warna berbeda.

