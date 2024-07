Persembahan Menarik Mitsubishi Motors di GIIAS 2024, Pengunjung Bisa Untung Puluhan Juta!

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pada momentum GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mempersembahkan hal spesial.

Di mana, pengunjung digoda dengan kehadiran dua produk baru andalan Mitsubishi Motors, yakni Mitsubishi All New Triton dan Mitsubishi New Pajero Sport.

PT MMKSI juga menyempurnakan suguhannya di GIIAS 2024 lewat persembahan ragam program penjualan dan purna jual yang menguntungkan yang disematkan di seluruh lini produknya.

Program tersebut seperti cashback hingga lucky draw puluhan juta rupiah, lucky dip hingga Rp 15 juta, serta voucher Traveloka Rp 10 juta.

Untuk Mitsubishi All New Triton, PT MMKSI menyediakan dukungan purna jual kepada konsumen seperti gratis perawatan/servis berkala hingga 40.000 km atau 2 tahun (syarat dan ketentuan berlaku).

Dari sisi program penjualan, konsumen Mitsubishi All New Triton berkesempatan mendapatkan pembiayaan yang menarik dari DIPO Star Finance berupa Program DP ringan mulai 15% dan Bunga mulai dari 4.00%, lalu program Bunga 0% (Khusus variant: DC GLS, DC HDX, SC HDX, SC GLX).

Ada juga bunga 0% sampai dengan tenor 2 tahun, dengan DP min 40% untuk 1 tahun, dan DP min 60% untuk 2 tahun, dan direct gift MT Tire khusus untuk varian HDX.

Kemudian program penjualan untuk Mitsubishi New Pajero Sport, konsumen dapat menikmati paket pembiayaan menarik yang didukung oleh Dipo Star Finance (DSF) berupa DP ringan mulai dari 15%, bunga rendah mulai dari 2.5% untuk DP mulai dari 2.5% (tenor 1 tahun).