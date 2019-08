Perseru BLFC Resmi Lepas Silvester Kamare Sebagai Pemain Pinjaman ke Martapura FC

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Gelandang Perseru Badak Lampung FC Janneth Silvester Kamare resmi dikabarkan bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim ke klub Liga 2, Martapura FC.

Manajemen Perseru Badak Lampung FC (BLFC) juga telah mengumumkan pelepasan Kamare ke Martapura FC melalui akun ofisial @badaklampungfc di Instagram pukul 20.00 WIB.

“Terima kasih @janneth_kamare atas segala usaha dan kerja kerasmu di BLFC! For you, all the very best!” tulis akun @badaklampungfc.

Janneth dilepas sebagai pemain pinjaman ke klub yang berlaga di Liga 2 Martapura FC. Diketahui, sejak bergabung bersama BLFC, Janneth bahkan tercatat hanya sekali saja menghuni bangku cadangan saat melawan PS Tira Persikabo 18 Mei lalu.

Eks pemain Persiba Balikpapan ini juga tidak pernah masuk ke dalam starting line up BLFC.

Pelatih Kepala BLFC Milan Petrovic menjelaskan, pihaknya melepas Janneth karena tidak bisa memberikan menit bermain kepada pemain berusia 22 tahun tersebut.

