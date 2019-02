Persib Bandung Bakal Semarakkan HUT Ke-9 Viking Batam

jpnn.com, BATAM - Persib Bandung dipastikan akan bertandang ke Batam, Kepulauan Riau, pada akhir Maret mendatang, tepatnya Senin (25/3).

Tim berjuluk Maung Bandung ini akan hadir dalam rangka memperingati HUT ke-9 Viking Persib Club Distrik Batam dan HUT Persib Bandung.

"Jika tidak ada halangan Persib Bandung akan berada di Batam mulai 25 Maret hingga 2 April. Dalam 9th Anniversary Viking Batam kali ini mengambil tema Begins In To The Champion," seru Ketua Viking Batam Iyan Sofyan Vicky, Jumat (15/2).

Acara tahun ini dipastikan menjadi ajang terbesar dalam peringatan HUT Viking Batam. Beragam acara dan kegiatan disiapkan oleh panitia untuk menyemarakkan event ini.

Di antaranya yang adalah konvoi kedatangan Persib Bandung di Batam, meet and greet, juga training center yang diakhri dengan laga ujicoba.

"Selain itu juga akan diberiahkan dengan beberapa hiburan seperti pagelaran musik reggae, skow rock, dan dangdut. ini adalah Zupeerr Big Event Anniversary Viking Batam ke 9th," bebernya.

Selain itu, Vicky juga menambahkan untuk tahun ini, pihaknya menghadirkan Im Bobs Creative Division Viking Persib Klub Bandung. "Ini adalah keinginan dari seluruh anggita Viking Batam," jelas Vicky.

"mereka dihadirkan dengan tujuan Viking Batam bisa lebih kreatif dalam mendukung tim kesayangannya. Karena Im Bobs Creative Division Viking Persib Klub Bandung memberikan warna baru dalam mensuport dengan menyuguhkan Korea 3D. Ini adalah cara baru dalam membangkitkan semangat Persib bandung yang tengah berlaga," urai Vicky.