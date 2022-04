Persija Banyak Raih Gelar Pemain Muda Terbaik di Liga 1 2021, Ini Kata Ilham Rio Fahmi

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menjadi tim yang paling banyak menampilkan talenta mudanya selama Liga 1 2021/2022 lalu.

Total ada 34 perhargaan Best Young Player of The Week yang diraih tim berjuluk Macan Kemayoran.

Persija menempatkan empat pemain mudanya dalam daftar tersebut. Nama pertama yang menjadi pemain muda menjanjikan ialah Alfriyanto Nico.

Dia menjadi pemain muda terbaik pada pekan ketujuh, kedelapan dan kesepuluh.

Setelah Nico, Braif Fatari yang menjadi pemain muda terbaik pada pekan ke-16.

Tak berhenti di situ, ada nama Ilham Rio Fahmi yang menjadi pemain muda terbaik pada pekan ke-21, ke-23, dan ke-29.

Melihat penghargaan tersebut, Ilham Rio mengaku senang. Pasalnya, dia tak pernah mengharapkan pernghargaan individu, baginya yang terpenting ialah Persija meraih hasil positif di setiap pertandingan.

"Tentunya saya bersyukur bisa mendapatkan pengakuan itu, tetapi yang jelas tak mengharapkannya," ucap dia.