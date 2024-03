Persis Solo Vs RANS Nusantara: Seharusnya Ini jadi Momentum Laskar Sambernyawa

jpnn.com - SOLO - Pertemuan Persis Solo vs RANS Nusantara bakal menjadi satu dari dua laga penutup pekan ke-30 Liga 1.

Duel itu akan digelar di markas Persis, Stadion Manahan, Sabtu (30/3) malam WIB.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengaku sudah mempersiapkan timnya dengan baik.

"Kami sekarang berada di momentum yang bagus, banyak meraih kemenangan dan mencetak gol pada laga-laga sebelumnya. Semua pertandingan sangatlah penting dan kami mempersiapkannya dengan serius," kata Milo.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis, menjamu RANS dengan modal tiga kemenangan beruntun (vs PSIS, vs Barito Putera, dan vs PSM Makassar) di tiga laga sebelumnya.

Rekor Persis saat main di kandang pun mentereng, yakni empat kemenangan dalam empat laga terakhir.