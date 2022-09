Pertalite 10 Ribu, Pertamax 14.500, Berlaku Langsung Siang Ini, Yassalam

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada Sabtu (3/9).

Tak tanggung-tanggung, kenaikan BBM subsidi ini langung berlaku pada siang ini juga.

Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Hari ini, 3 September 2022 pukul 13.30, pemerintah memutuskan ubtuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 per liter, kemudian solar subsidi dari Rp 5.150 rupiah per liter menjadi Rp 6.800 per liter," kata Arifin.

Tak hanya itu, Pertamax juga ikut mengalami kenaikan

"Pertamax nonsubsidi Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter," kata Arifin.

Arifin menjelaskan kebijakan penyesuaian atau kenaikan harga ini berlaku setelah satu jam diumumkan.

"Ini berlaku satu jam sejak diumumkan penyesuaian saat ini. Jadi, berlaku pukul 14.30 WIB," tukas dia. (tan/jpnn)



