Pertama Sejak 2010, Ronaldo Absen di Semifinal Liga Champions

jpnn.com, TURIN - Cristiano Ronaldo belum berhasil menghadirkan kejayaan buat Juventus di Liga Champions. Ronaldo dibeli dari Real Madrid di awal musim bukan untuk mengejar gelar juara di Serie A. Menjadi raja di kompetisi domestik sudah biasa buat Si Nyonya Tua.

Juventus kandas. Meladeni Ajax di perempat final, Juve tersingkir dengan agregat 2-3 (1-1, 1-2).

Ini catatan buruk juga buat Ronaldo. Sejak musim 2009-2010, baru kali ini Ronaldo absen di semifinal. Sebelumnya CR7 telah melakoni delapan semifinal berturut-turut dan tiga gelar beruntun bersama Real Madrid.

"Ronaldo telah memberi kami banyak hal musim ini. Namun, Anda butuh semua pemain untuk mencapai semifinal Liga Champions," kata pelatih Juventus Massimiliano Allegri kepada Sky Sports.

Cristiano Ronaldo misses out on the semi-finals for the 1st time since 2009/10.#UCL pic.twitter.com/fzxzwOq5A1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2019