Pertama Sejak 2014, Chelsea Bikin Liverpool Keok di Anfield

jpnn.com, LIVERPOOL - Mason Mount menjadi penentu kemenangan Chelsea atas Liverpool dalam laga lanjutan Premier League di Anfield, Jumat (5/3) dini hari WIB.

Tendangan Mount membawa Chelsea menang 1-0 dan masuk 4 Besar klasemen sementara.

Kemenangan itu merupakan pertama kalinya buat Chelsea di Anfield sejak 2014, yang menyebabkan kekalahan kandang kelima beruntun bagi Liverpool.

The Blues yang bertindak sebagai tamu, tampil lebih menggigit ketimbang shohibul bait.

18 - Only Manchester City (24) have earned more points than Chelsea (18) since Thomas Tuchel took over eight games ago; Frank Lampard earned only seven points from his final eight games in charge. Spark. pic.twitter.com/59Hdnt5ueb — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021