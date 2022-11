Pertamina Berikan Bantu 25 Desa Energi Berdikari di Eco Run Fest 2022

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk 25 desa energi Blberdikari

Bantuan itu diberikan sejalan dengan konsep Pertamina Eco Run Fest 2022 untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Bantuan itu diberikan sebagai bagian dari upaya perseroan memberikan kembali kepada masyarakat (in giving back to the community)

Pertamina memberikan bantuan senilai Rp 5,6 miliar untuk membina 25 Desa 12 provinsi di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina membantu pengembangan desa energi berdikari untuk mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang ada di desa tersebut demi kemandirian desa masing-masing.

"Jadi, selain mengindentifikasi, kami bantu, kami bina, dan dananya kami berikan," kata Nicke.

Dia berharap konsep kemandrian energi ini bukan hanya skala besar, tetapi juga harus mulai dari desa-desa,.

Masyarakat di desa-desa ini diajak untuk memanfaatkan energi bersih seperti surya, biogas, microhydro, biodiesel dan angin.