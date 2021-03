Pertamina Call Center Sabet 7 Pernghargaan di Tingkat Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat dan permintaan akan produk dan layanan Pertamina, berbagai inovasi terus dilakukan salah satunya dengan menghadirkan Pertamina Call Center (PCC) 135.

Memastikan layanan yang diberikan telah sesuai standar internasional, PCC 135 turut serta dalam kompetisi 15th Annual Global Contact Center World Asia Pacific Award tingkat regional pada akhir tahun lalu.

Pada kesempatan itu, PCC berhasil meraih 7 penghargaan Gold dari 7 kategori yang diikuti, serta berhak untuk bersaing di tingkat global.

Kemudian masuk ke ajang penghargaan contact center terbaik di dunia -- 15th Annual Contact Center World Global Award 2020, PCC 135 kembali membawa harum nama Pertamina dan Indonesia dengan menorehkan prestasi yang membanggakan.

Di ajang tersebut, Pertamina Call Center 135 (PCC 135) melakukan gebrakan dengan kembali meraih 7 award dari 7 kategori yang diikuti, yaitu Best Contact Center (Gold), Best Operational Manager (Gold), Best in Public Service (Gold), Best Supervisor (Gold), Best in Customer Service Professional (Gold), Best in Customer Service (Silver), dan Best Analyst (Silver).

Hal membanggakan lainnya ialah prestasi tersebut diraih PCC 135 pada keikutsertaannya yang pertama kali pada ajang kompetisi tingkat dunia itu.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) Putut Andriatno mengatakan, “Prestasi ini membuktikan bahwa kinerja dan kualitas layanan Pertamina Call Center (PCC) 135 telah diakui secara internasional."

"Capaian ini juga mendukung visi Pertamina ke depan untuk menjadi World Class National Energy Company dan masuk dalam posisi Top100 Fortune Global 500 di tahun 2026," sambungnya.